Керування авто із дитиною на колінах: які штрафи загрожують батькам

Під час керування автомобілем батьки іноді саджають дитину на коліна й дозволяють "кермувати". Однак такі дії не лише є небезпечними, але й можуть мати юридичні наслідки.

РБК-Україна дізналося у адвоката Вадима Володарського, які наслідки чекають на батьків через такі дії.

Адвокат говорить, що у разі зіткнення дитина, яка знаходиться між тілом водія та кермом, або пасажира та передньою панеллю автомобіля без засобів захисту, ризикує отримати важкі травми. У такій ситуації відповідальність дорослих може бути не тільки адміністративною, але й кримінальною, залежно від наслідків аварії.

Юридична відповідальність за кермування автомобілем дитиною

Юрист звертає увагу, що таке порушення може кваліфікуватися як порушення правил користування ременями безпеки, що передбачає штраф у вигляді 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 гривень.

Крім того, дозвіл дитині сісти за кермо автомобіля є грубим порушенням, яке прирівнюється до передачі керування особі, яка не має відповідного права.

"У разі відсутності наслідків за ч.2 ст.126 КпАП України, це тягне штраф у розмірі 3400 гривень, але якщо сталася ДТП із загиблими чи постраждалими – буде мати місце вже кримінальна відповідальність за статтею 287 Кримінального кодексу України", – зазначає юрист.

Статистика ДТП за участі дітей

Кожного року в Україні стається більше 3600 ДТП за участі неповнолітніх осіб. За даними поліції, сотні дітей гинуть і тисячі – отримують травми.

Впродовж останніх 7 років було зареєстровано ДТП за участі дітей:

2017 рік – 4135 ДТП, у яких 175 дітей загинули, а 4483 – отримали травми

2018 рік – 3739 ДТП, 176 дітей загинули, а 4059 – отримали травми

2019 рік – 3903 ДТП, 164 дитини загинули, а 4435 – отримали травми

2020 рік – 3574 ДТП, 168 дітей загинули, а 3957 – отримали травми

2021 рік – 3691 ДТП, 193 дитини загинули, а 4160 – отримали травми

2022 рік – 2625 ДТП, 125 дітей загинули, а 2978 – отримали травми

2023 року – 3964 ДТП, 171 дитина загинула, а 4538 – отримали травми

При підготовці матеріалу використані такі джерела: публікації на сайті lb.ua, коментар адвоката Вадима Володарського для РБК-Україна.