Управление авто с ребенком на коленях: какие штрафы угрожают родителям

Во время вождения автомобили родители иногда сажают ребенка на колени и позволяют "рулить". Однако такие действия не только опасны, но и могут иметь юридические последствия.

Адвокат говорит, что в случае столкновения ребенок, находящийся между телом водителя и рулем или пассажира и передней панелью автомобиля без средств защиты, рискует получить тяжелые травмы. В такой ситуации ответственность взрослых может быть не только административной, но и уголовной, в зависимости от последствий аварии.

Юридическая ответственность за вождение автомобиля ребенком

Юрист обращает внимание, что такое нарушение может квалифицироваться как нарушение правил пользования ремнями безопасности, что предусматривает штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 510 гривен.

Кроме того, разрешение ребенку сесть за руль автомобиля является грубым нарушением, которое приравнивается к передаче управления лицу, не имеющему соответствующего права.

"В случае отсутствия последствий по ч.2 ст.126 КоАП Украины это влечет штраф в размере 3400 гривен, но если произошло ДТП с погибшими или пострадавшими - будет иметь место уже уголовная ответственность по статье 287 Уголовного кодекса Украины", - отмечает юрист.

Статистика ДТП с участием детей

Каждый год в Украине происходит более 3600 ДТП с участием несовершеннолетних. По данным полиции, сотни детей погибают и тысячи получают травмы.

За последние 7 лет было зарегистрировано ДТП с участием детей:

2017 год – 4135 ДТП, в которых 175 детей погибли, а 4483 – получили травмы

2018 год – 3739 ДТП, 176 детей погибли, а 4059 – получили травмы

2019 год – 3903 ДТП, 164 ребенка погибли, а 4435 – получили травмы

2020 год – 3574 ДТП, 168 детей погибли, а 3957 – получили травмы

2021 год – 3691 ДТП, 193 ребенка погибли, а 4160 – получили травмы

2022 год – 2625 ДТП, 125 детей погибли, а 2978 – получили травмы

2023 - 3964 ДТП, 171 ребенок погиб, а 4538 - получили травмы

При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайте lb.ua, комментарий адвоката Вадима Володарского для РБК-Украина.