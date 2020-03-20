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Кернес просит Кабмин открыть харьковское метро

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 16:39
Кернес просит Кабмин открыть харьковское метро
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

В Харькове транспортный коллапс из-за карантинных ограничений

Мэр Харькова Геннадий Кернес просит открыть метрополитен, который из-за карантина в Украине был закрыт решением правительства. Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета.

В обращении Кернеса к премьеру Денису Шмыгалю говорится, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50% общего объема пассажирских перевозок в городе. При этом за последние три дня в Харькове карантинные ограничения на наземном транспорте привели к протестам и блокированию транспортных магистралей.

Кроме того, Кернес утверждает, что в городе транспортный коллапс из-за того, что водители отказываются от выхода на работу после наложенных штрафов за перевозку более 10 пассажиров. В связи с этим он просит пересмотреть решение Кабмина и восстановить работу метрополитена.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в документе.

Напомним, сегодня пассажиры в Харькове заблокировали трамваи, а в полицию поступили десятки сообщений о нарушении общественного порядка.

Отметим, киевская власть исключает открытие метро до конца карантина.

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Новости Украины Геннадий КернесХарьковметрокарантин
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