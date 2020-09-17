ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кернес находится в сознании в палате реанимации

Берлин, Четверг 17 сентября 2020 18:34
Кернес находится в сознании в палате реанимации
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Мэр Харькова Геннадия Кернеса проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите". Он находится в сознании.

Об этом сообщил в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Он добавил, что Кернесу запрещено пользоваться гаджетами. После того, как ему разрешат - мэр Харькова обещал выйти на связь.

"Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта", - написал Фукс.

Напомним, мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

Позже харьковские СМИ сообщили, что Кернес впал в кому. В горсовете эту информацию опровергли, однако сообщили, что мэр заболел коронавирусом.

Вчера стало известно, что Кернеса увезли на лечение за границу. Однако, не уточнили, куда именно.

Как писало РБК-Украина, Кернес сегодня был доставлен в берлинскую клинику "Шарите" в специальной капсуле.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус Геннадий КернесреанимацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь