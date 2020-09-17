Кернес находится в сознании в палате реанимации

Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Мэр Харькова Геннадия Кернеса проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите". Он находится в сознании.

Об этом сообщил в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Он добавил, что Кернесу запрещено пользоваться гаджетами. После того, как ему разрешат - мэр Харькова обещал выйти на связь.

"Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта", - написал Фукс.

Напомним, мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

Позже харьковские СМИ сообщили, что Кернес впал в кому. В горсовете эту информацию опровергли, однако сообщили, что мэр заболел коронавирусом.

Вчера стало известно, что Кернеса увезли на лечение за границу. Однако, не уточнили, куда именно.

Как писало РБК-Украина, Кернес сегодня был доставлен в берлинскую клинику "Шарите" в специальной капсуле.