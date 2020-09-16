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Кернеса увезли на лечение за границу, - СМИ

Харьков, Среда 16 сентября 2020 22:02
Кернеса увезли на лечение за границу, - СМИ
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Городского главу Харькова Геннадия Кернеса, у которого ранее подтвердили коронавирус, увезли на лечение за границу. Предполагается, что его должны доставить или в Вену, или в Берлин.

Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.

Как отмечается, около 21:00 мэра Харькова погрузили на борт самолета в аэропорту города, а автомобили "скорой помощи", на которых его туда доставили, покинули летное поле. Самолет в 9 вечера еще не взлетел.

Около аэропорта дежурят около шести охранников. Медики находились внутри автомобилей "скорой помощи" , а на вопросы журналистов никто не отвечает. На месте также находятся "автомобили из пула Кернеса".

В 21:54 борт поднялся в небо и взял курс на запад. Пункт назначения неизвестен.

Фото с места событий (newsroom.kh.ua)

Ранее в СМИ сообщали, что родные Кернеса рассматривают возможность отправить его на лечение в клинику в Вене, позже, якобы остановились на "Шарите", которая находится в Берлине.

Издание отмечает, что за мэром прибыл самолет из Нюрнберга. Bombardier Challenger 604 принадлежит немецкой компании FAI rent-a-jet, которая занимается транспортировкой пациентов по всему миру, в том числе зараженных коронавирусом. Флот компании базируется в ее штаб-квартире в международном аэропорту Альбрехта Дюрера в Нюрнберге.

Напомним, информация об инфицировании Кернеса коронавирусом начала появляться еще позавчера. Поначалу сообщалось, что он в коме, а состояние его крайне тяжелое.

Вчера в Харьковском горсовете официально подтвердили эту информацию. Состояние Кернеса оценивается медиками как стабильно тяжелое, он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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