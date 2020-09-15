У Кернеса официально подтвердили коронавирус

Фото: Геннадий Кернес (facebook.com/gennadykernes)

Мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. Это официально подтвердили в горсовете.

Об этом сообщил на брифинге директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

В якому стані мер Харкова Геннадій Кернес. Брифінг речника Харківської міськради Юрія Сидоренка щодо стану міського голови. Наживо з мерії Опубліковано Суспільне Харків Вівторок, 15 вересня 2020 р.

Он подтвердил, что у мэра диагностирован коронавирус и двухстороннее воспаление легких. Его состояние здоровья - стабильно тяжелое, однако к аппарату ИВЛ его не подключали.

"Он просил передать, что подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", - сообщил Сидоренко.

Вместе с тем, мэр Харькова находится в сознании.

"Все, кто с ним близко общался, сдают тесты на коронавирус", - сообщил Сидоренко.

Также в мэрии рассказали о переносе сессии горсовета.

"Сессия не была назначена, она стояла в планах. Распоряжения о созыве не было. Чем хороши планы - их можно менять. Возникла рабочая необходимость изменить планы. Мэр готовится к сессии, изучает документы", - рассказал Сидоренко.

Напомним, мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

Также СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому, но в горсовете эту информацию опровергают.

Ранее zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украина сообщило, что у Кернеса якобы серьезное осложнение в связи с коронавирусной болезнью, и он впал в кому.