Швидке збільшення потужностей для зберігання зерна: "Кернел" знайшов рішення для всього ринку

Завдяки своєму масштабу "Кернел" взяв на себе ризики пілотування та доопрацювання тестових зразків.

Виробника та локації встановлення сховищ компанія не розкриває з міркувань безпеки.

Наразі розробкою вже цікавляться інші учасники аграрного ринку, а окремі компанії замовляють такі рішення.

Чому агроринку потрібні гнучкі потужності

Потреба у гнучких рішеннях для зберігання зросла через нестабільний експорт в умовах постійних атак на логістичну інфраструктуру.

Коли зерно довше залишається всередині країни, агровиробникам та елеваторам потрібна можливість оперативно збільшувати обсяги зберігання без будівництва нових стаціонарних потужностей.

Відповіддю на цей виклик стало перше модульне сховище, яке "Кернел" змонтував за чотири дні та завантажив 3 400 тоннами зерна за наступні два.

Наступні конструкції можна буде розгортати швидше завдяки повторному використанню вже зібраних елементів.

У чому переваги модульних зерносховищ

Нове рішення має декілька переваг для ринку:

на площі, де в полімерних рукавах можна розмістити максимально до 1 000 тонн зерна, модульне сховище вміщує у 3,5 рази більше;

модулі займають менше площі, можуть встановлюватися на майданчиках із твердим покриттям і менше залежать від погодних умов;

конструкції є багаторазовими - вони легко збираються/розбираються та переміщуються.

Унікальні модулі для зберігання агропродукції (фото: kernel.ua)

"Кернел" збільшить потужності на 40 тис. тонн

За словами керівника департаменту зберігання Кернел Сергія Щербаня, масштаб компанії дозволяє їй виконувати роль галузевого R&D: формувати технічні завдання для українських виробників, тестувати прототипи на великих обсягах і перевіряти їхню економічну ефективність на практиці.

"Ми беремо на себе ризики першопрохідця, щоб агроринок отримав готове, перевірене в польових умовах рішення", - зазначив Щербань.

"Кернел" уже придбав такі сховища. Сукупно вони збільшать його потужності для зберігання на 40 тис. тонн.

Компанія планує використовувати їх не лише для власного врожаю. Додаткові потужності будуть доступні також для зберігання зерна інших агровиробників.

Технологія, створена на запит "Кернел", уже виходить за межі власних потреб компанії та привертає увагу інших учасників аграрного ринку.