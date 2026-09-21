Быстрое увеличение мощностей для хранения зерна: "Кернел" нашел решение для всего рынка

"Кернел" выступил инициатором и первой площадкой для опробования нового типа модульных зернохранилищ. Решение, созданное украинским производителем по запросу компании, позволяет разворачивать дополнительные объемы хранения в считанные дни. И это станет спасением многих агрокомпаний.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агротехнологического гиганта.
Благодаря своему масштабу "Кернел" взял на себя риски пилотирования и доработки тестовых образцов.
Производителя и локации установки хранилищ компания не раскрывает из соображений безопасности.
Разработкой уже интересуются другие участники аграрного рынка, а отдельные компании заказывают такие решения.
Потребность в гибких решениях для хранения выросла из-за нестабильного экспорта в условиях постоянных атак на логистическую инфраструктуру.
Когда зерно дольше остается внутри страны, агропроизводителям и элеваторам требуется возможность оперативно увеличивать объем хранения без строительства новых стационарных мощностей.
Ответом на этот вызов стало первое модульное хранилище, которое "Кернел" смонтировал за четыре дня и загрузил 3400 тонн зерна за следующие два.
Следующие конструкции можно будет разворачивать быстрее благодаря повторному использованию собранных элементов.
Новое решение имеет несколько преимуществ для рынка:
Уникальные модули для хранения агропродукции (фото: kernel.ua)
По словам руководителя департамента хранения Кернела Сергея Щербаня, масштаб компании позволяет ей выполнять роль отраслевого R&D: формировать технические задачи для украинских производителей, тестировать прототипы на больших объемах и проверять их экономическую эффективность на практике.
"Мы берем на себя риски первопроходца, чтобы агрорынок получил готовое, проверенное в полевых условиях решение", – отметил Щербань.
"Кернел" уже приобрел такие хранилища. Совокупно они увеличат его мощности для хранения на 40 тыс. тонн.
Компания планирует использовать их не только для собственного урожая. Дополнительные мощности будут также доступны для хранения зерна других агропроизводителей.
Технология, созданная по запросу "Кернел", уже выходит за пределы собственных потребностей компании и привлекает внимание других участников аграрного рынка.
Ранее мы рассказывали, что "Кернел" привлек 100 млн евро на строительство ветряной электростанции .