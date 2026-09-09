"Кернел" та ЄБРР інвестують мільйон євро у людей для відновлення України: що це означає

В основі партнерства - спільне переконання "Кернел" та ЄБРР, що інвестиції в людей є необхідною умовою відновлення України і ці кроки потрібно робити вже зараз, працюючи на перспективу.

"Для нас партнерство з ЄБРР - це не лише про фінансування, а передусім про синхронізацію цінностей. Міжнародна фінансова інституція такого рівня довіряє "Кернел" реалізацію стратегічних соціальних проєктів у часи війни", - прокоментувала підписання HRD "Кернел" Наталія Теряхіна.

За її словами, таким чином компанія в партнерстві з ЄБРР, показує ринку, що український бізнес може працювати за найвищими світовими стандартами прозорості, інвестуючи у професійну освіту та інклюзивність безпосередньо в регіонах, де це зараз критично необхідно.

Регіональний розвиток: 600 нових спеціалістів для економіки

Першим напрямом проєкту стане створення сучасних навчальних лабораторій у чотирьох професійно-технічних коледжах України - в Одесі, Полтаві, Кропивницькому та Старокостянтинові.

На їхній базі готуватимуть фахівців робітничих професій, які сьогодні є критично важливими для аграрного сектору, промисловості та відновлюваної енергетики: електромонтерів, спеціалістів з автоматизації виробництва та інших технічних спеціалістів.

Лабораторії будуть оснащені обладнанням останнього покоління. Це дозволить студентам здобувати реальні практичні навички та відповідати вимогам сучасного ринку праці. Очікується, що протягом п'яти років лабораторії підготують близько 600 кваліфікованих молодих фахівців, які стануть основою для відновлення української економіки в регіонах.

Безбар’єрність як стандарт

Другий напрям грантової програми передбачає модернізацію виробничих об'єктів Кернел відповідно до міжнародних принципів безбар'єрності та універсального дизайну.

Усі рішення компанія впроваджує у співпраці з ветеранами, щоб вони відповідали реальним потребам людей, які повертаються до цивільної роботи. Ця робота є частиною комплексної програми підтримки ветеранів, що охоплює адаптацію робочих місць, фізичну та психологічну реінтеграцію.

"ЄБРР підтримує проєкти, які допомагають українському бізнесу посилювати стійкість і водночас інвестувати в майбутнє країни. Наше партнерство з Кернел демонструє, яку важливу роль приватний сектор може відігравати у відновленні людського капіталу України", - зазначила Соня Джордан-Кірван, директорка ЄБРР з питань гендерної рівності та економічної інклюзії.

Вона додала, що інвестиції в доступність та інклюзивну технічну освіту створюють нові можливості для людей, зміцнюють стійкість бізнесу та демонструють майбутнім міжнародним інвесторам зрілість українських компаній.

Ця угода відкриває новий етап співпраці Кернел та ЄБРР у напрямі розвитку людського капіталу та відновлення України.