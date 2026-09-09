"Кернел" и ЕБРР инвестируют миллион евро в людей для восстановления Украины: что это значит

В основе партнерства - убеждение "Кернел" и ЕБРР, что инвестиции в людей являются необходимым условием восстановления Украины и эти шаги нужно делать уже сейчас, работая на перспективу.

"Для нас партнерство с ЕБРР - это не только о финансировании, но прежде всего о синхронизации ценностей. Международный финансовый институт такого уровня доверяет "Кернел" реализацию стратегических социальных проектов во время войны", - прокомментировала подписание HRD "Кернел" Наталья Теряхина.

По ее словам, таким образом компания в партнерстве с ЕБРР показывает рынку, что украинский бизнес может работать по высоким мировым стандартам прозрачности, инвестируя в профессиональное образование и инклюзивность непосредственно в регионах, где это сейчас критически необходимо.

Региональное развитие: 600 новых специалистов по экономике

Первым направлением проекта станет создание современных учебных лабораторий в четырех профессионально-технических колледжах Украины – в Одессе, Полтаве, Кропивницком и Староконстантинове.

На их базе будут готовить специалистов рабочих профессий, которые сегодня критически важны для аграрного сектора, промышленности и возобновляемой энергетики: электромонтеров, специалистов по автоматизации производства и других технических специалистов.

Лаборатории будут оборудованы оборудованием последнего поколения. Это позволит студентам приобретать реальные практические навыки и отвечать требованиям современного рынка труда. Ожидается, что в течение пяти лет лаборатории будет подготовлено около 600 квалифицированных молодых специалистов, которые станут основой для восстановления украинской экономики в регионах.

Безбарьерность как стандарт

Второе направление грантовой программы подразумевает модернизацию производственных объектов Кернел в соответствии с международными принципами безбарьерности и универсального дизайна.

Все решения компания внедряет в сотрудничестве с ветеранами, чтобы они отвечали реальным потребностям возвращающихся к гражданской работе людей. Эта работа является частью комплексной программы поддержки ветеранов, включающей адаптацию рабочих мест, физическую и психологическую реинтеграцию.

"ЕБРР поддерживает проекты, которые помогают украинскому бизнесу усиливать устойчивость и в то же время инвестировать в будущее страны. Наше партнерство с Кернел демонстрирует, какую важную роль частный сектор может играть в восстановлении человеческого капитала Украины", - отметила Соня Джордан-Кирван, директор ЕБРР по экономике и гендерной.

Она добавила, что инвестиции в доступность и инклюзивное техническое образование создают новые возможности для людей, укрепляют устойчивость бизнеса и демонстрируют будущим международным инвесторам зрелость украинских компаний.

Это соглашение открывает новый этап сотрудничества Кернел и ЕБРР по развитию человеческого капитала и восстановлению Украины.