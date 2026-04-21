"Кернел" наростив переробку олії попри обстріли і негоду: звіт агрогіганта

Попри вимушені простої через обстріли, агротех компанія "Кернел" наростила продажі соняшникової олії у січні-березні 2026 року. Загалом за звітний період холдинг переробив майже мільйон тонн олійних культур завдяки стабільній пропозиції сировини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії за третій квартал фінансового року.
Згідно зі звітом, обсяг переробки олійних культур компанією зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 986 тис. тонн.
Такої динаміки вдалося досягти завдяки стабільній пропозиції насіння соняшнику на внутрішньому ринку України.
Відповідно зросли і показники реалізації готової продукції - продажі олії збільшилися на 7% (порівняно з минулорічним третім кварталом), сягнувши позначки у 373 тис. тонн.
Сумарний час вимушених зупинок відвантаження олії та збіжжя з експортних терміналів "Кернел" через повітряні тривоги та несприятливі погодні умови у портах за квартал склав 210 годин.
Попри це, обсяг перевалки зріс на 4%, сягнувши 2,6 млн тонн у річному вимірі і на 6% у порівнянні квартал до кварталу.
Для оптимізації логістики в умовах простоїв компанія використовувала комбіновану стратегію флоту.
Загалом за дев'ять місяців 2026 фінансового року термінали "Кернел" перевалили 6,9 млн тонн агропродукції.
Власний експорт зерна компанії залишився на стабільному рівні відносно попереднього кварталу - 1,5 млн тонн. Водночас порівняно з минулим роком спостерігається зниження на 5%.
На обсяги експорту зернових вплинули:
