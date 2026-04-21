"Кернел" нарастил переработку подсолнечного масла несмотря на обстрелы: отчет агрогиганта

Несмотря на вынужденные простои из-за обстрелов, агротех компания "Кернел" нарастила продажи подсолнечного масла в январе-марте 2026 года. Всего за отчетный период холдинг переработал почти миллион тонн масличных культур благодаря стабильному предложению сырья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании за третий квартал финансового года.
Согласно отчету, объем переработки масличных культур компанией вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 986 тыс. тонн.
Такой динамики удалось достичь благодаря стабильному предложению семян подсолнечника на внутреннем рынке Украины.
Соответственно выросли и показатели реализации готовой продукции - продажи масла увеличились на 7% (по сравнению с прошлогодним третьим кварталом), достигнув отметки в 373 тыс. тонн.
Суммарное время вынужденных остановок отгрузки масла и зерна с экспортных терминалов "Кернел" из-за воздушных тревог и неблагоприятных погодных условий в портах за квартал составило 210 часов.
Несмотря на это, объем перевалки вырос на 4%, достигнув 2,6 млн тонн в годовом измерении и на 6% по сравнению квартал к кварталу.
Для оптимизации логистики в условиях простоев компания использовала комбинированную стратегию флота.
Всего за девять месяцев 2026 финансового года терминалы "Кернел" перевалили 6,9 млн тонн агропродукции.
Собственный экспорт зерна компании остался на стабильном уровне относительно предыдущего квартала - 1,5 млн тонн. В то же время по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 5%.
На объемы экспорта зерновых повлияли:
