Керівництво Ради подало новий проєкт про збільшення видатків на оборону на 400 млрд гривень

Серед авторів проєкту спікер парламенту Руслан Стефанчук, віцеспікери та голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Раніше Верховна Рада ухвалила аналогічний проєкт у першому читанні. Скоріше за все, новий проєкт замінить його.

Видатки на оборону

Законопроєкт пропонується збільшити видатки державного бюджету на національну безпеку та оборону на 412,4 млрд гривень.

Додаткові видатки по загальному фонду становлять 401,6 млрд гривень, у тому числі для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 310,8 млрд гривень;

системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) - 84,1 млрд гривень;

Служби безпеки - 1,6 млрд гривень;

Головного управління розвідки Міноборони - 4,5 млрд гривень;

Адміністрації Держспецзв’язку - 64,5 млн гривень;

Управління державної охорони - 505 млн гривень.

Джерела коштів

Для покриття додаткових видатків пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147,5 млрд гривень та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд гривень: за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 184,9 млрд гривень з одночасним зменшенням обсягу платежів з погашення боргу на 65,1 млрд гривень.

Передбачено з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року встановити розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, замість 20 розмірів. Фактично це означає зменшення податків з високих зарплат (понад 120 тисяч гривень).

Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету, є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік, зокрема середньомісячної заробітної плати та прибутку прибуткових підприємств, а також зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів, зокрема: