Руководство Рады подало новый проект об увеличении расходов на оборону на 400 млрд гривен

Среди авторов проекта спикер парламента Руслан Стефанчук, вице-спикеры и глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Ранее Верховная Рада приняла аналогичный проект в первом чтении. Скорее всего, новый проект заменит его.

Расходы на оборону

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен.

Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401,6 млрд гривен, в том числе для:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 310,8 млрд гривен;

системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) - 84,1 млрд гривен;

Службы безопасности - 1,6 млрд гривен;

Главного управления разведки Минобороны - 4,5 млрд гривен;

Администрации Госспецсвязи - 64,5 млн гривен;

Управления государственной охраны - 505 млн гривен.

Источники средств

Для покрытия дополнительных расходов предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147,5 млрд гривен и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд гривен: за счет увеличения внутренних заимствований на 184,9 млрд гривен с одновременным уменьшением объема платежей по погашению долга на 65,1 млрд гривен.

Предусмотрено с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года установить размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, равный 15 размерам минимальной заработной платы, вместо 20 размеров. Фактически это означает уменьшение налогов с высоких зарплат (более 120 тысяч гривен).

Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, а также рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности: