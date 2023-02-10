Керівництво Ради хоче засекретити інформацію про засідання під час війни

Документом пропонується заборонити народним депутатам та іншим особам поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення або продовження пленарного засідання, а також відповідальності за порушення цих вимог.

Як зазначається в пояснювальній записці, "поширення інформації про проведення пленарного засідання створює потенційну небезпеку для життя і здоров’я народних депутатів України та інших осіб, які присутні на такому засіданні, що є неприпустимим".

Законопроектом пропонується доповнити закон "Про статус народного депутата України" новим положенням, згідно з яким під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Також пропонується закріпити положення, згідно з яким народний депутат чи інша особа, які порушили вимоги щодо заборони поширення інформації,зобов’язані покинути пленарне засідання за пропозицією головуючого або за пропозицією народного депутата, підтриманою 150 голосами.

Крім того,за висновком регламентного комітету, Верховна рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях на строк до п’яти засідань. За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.