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Керівництво Одеського СІЗО відсторонили через можливе знущання над в'язнем

22:14 07.06.2026 Нд
2 хв
За даними служби, на відео протиправні дії щодо ув'язненого вчиняли його співкамерники
aimg Валерія Абабіна
Фото: Керівництво Одеського СІЗО відсторонили після появи відео з ув'язненим (Getty Images)

У Державній кримінально-виконавчій службі (ДКВС) України розпочали службову перевірку Одеського слідчого ізолятора після появи в мережі відео з протиправними діями щодо ув'язненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної кримінально-виконавчої служби України.

Що сталося

За даними ДКВС, у мережі поширили відео, на якому щодо ув'язненого Одеського СІЗО вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним в одній камері - тобто співкамерників.

Експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу наразі немає. Попри це, керівництво СІЗО відсторонене від виконання службових обов'язків на час перевірки.

Які заходи вжито

До Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Вона має перевірити можливі порушення прав людини і встановити обставини події.

Перевірку проводять спільно з колегами з інших правоохоронних органів. Її результати в ДКВС обіцяють оприлюднити.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у Лук'янівському СІЗО загинув ув'язнений - проти кількох колишніх працівників ізолятора було відкрите кримінальне провадження за побиття до смерті. У вересні 2025-го у тому ж СІЗО помер один з обвинувачених у цій справі.

Раніше також ставали відомі випадки катування ув'язнених у Полтавському СІЗО - кілька працівників установи облаштували окрему "камеру тортур" для тих, хто скаржився на умови утримання.

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