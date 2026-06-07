Керівництво Одеського СІЗО відсторонили через можливе знущання над в'язнем

Що сталося

За даними ДКВС, у мережі поширили відео, на якому щодо ув'язненого Одеського СІЗО вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним в одній камері - тобто співкамерників.

Експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу наразі немає. Попри це, керівництво СІЗО відсторонене від виконання службових обов'язків на час перевірки.

Які заходи вжито

До Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Вона має перевірити можливі порушення прав людини і встановити обставини події.

Перевірку проводять спільно з колегами з інших правоохоронних органів. Її результати в ДКВС обіцяють оприлюднити.