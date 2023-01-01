Керівництво NASA досить стривожене через місячні амбіції Китаю

Місячна гонка між Сполученими Штатами та Китаєм стає дедалі напруженішою, і наступні два роки можуть визначити, хто переможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначив в інтерв'ю виданню керівник NASA Білл Нельсон, Китай може закріпитися на Місяці і спробувати домінувати в найбагатших на ресурси ділянках місячної поверхні або навіть не пустити туди США. Такі тривожні коментарі Нельсона зумовила 26-денна місія Artemis I, під час якої космічна капсула Orion без екіпажу облетіла навколо Місяця.

"Ця місія, яку багато хто вважає успішною, стала першим великим кроком на шляху до плану NASA з висадки астронавтів на поверхню Місяця, щоб розпочати створювати постійну присутність людини тут, що може статися вже в 2025 році", - пояснює Нельсон.

При цьому впевненості дослідникам з NASA додалося після того, як Конгрес ухвалив бюджет космічного агентства на повний рік. Цей бюджет містить ключові компоненти для наступних двох місячних місій - Artemis II і Artemis III.

Проте на фоні розвитку місячних програм NASA дедалі більшого значення набуває агресивна космічна програма Китаю, включаючи недавнє відкриття нової орбітальної космічної станції. Уряд Китаю оголосив про мету висадити тайконавтів на Місяць до кінця цього десятиліття, а вже у грудні - виклав своє бачення амбітніших починань, таких як будівництво інфраструктури в космосі.

"Будь-які значні затримки або збої в американській програмі, яка розраховує на низку нових систем та обладнання і все ще перебуває на стадії розробки, можуть призвести до ризику відставання від китайців. До речі, терміни висадки NASA на Місяць вже змістилися на рік через адміністрацію Трампа", - зауважує керівник агентства.

Збройні сили США також висловлюють стурбованість з приводу розробки Китаєм космічних систем, здатних загрожувати американським супутникам, і б'ють на сполох з приводу наслідків виходу Пекіна в далекий космос. При цьому такі змагання мають в основі більш політичну складову і складову безпеки. За словами військових, вони хочуть бути домінуючою державою на Землі, тож, політ на Місяць - це спосіб показати, що їх система працює.

"Якщо вони створять на Місяці інфраструктуру, потенційно зможуть, наприклад, заблокувати зв'язок. Наявність їх там не полегшує справи. Існує справжня стурбованість щодо втручання Китаю", - припустив Террі Віртс, колишній командир МКС та корабля "Спейс Шаттл", полковник ВПС США у відставці.

У свою чергу, як наводить Politico, комуністичний уряд Китаю стверджує, що такі побоювання щодо його мотивів у місячних програмах є безпідставними і спотворюють звичайні та законні космічні зусилля Китаю.

"Космічний простір - це не поле для боротьби. Дослідження та використання космічного простору в мирних цілях є спільною справою людства і має приносити користь усім", - наголосив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю.