Керівництво МВС направлялося гелікоптером в одну з "гарячих" точок, - ОП

На питання журналістів, яка була мета польоту, він відповів:

"Звісно, це мета у справах в одну з гарячих точок, яки є в нас в країні і де проходять бойові дії. Більше подробиць щодо цього ми трохи пізніше надамо".

Нагадаємо, що сьогодні в Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС. На борту знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Наразі відомо про 17 загиблих внаслідок катастрофи, з них троє дітей. Всього ж на борту було дев'ятеро осіб. Генпрокуратура розглядає всі можливі версії аварії.

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