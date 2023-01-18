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Руководство МВД направлялось вертолетом в одну из "горячих" точек, - ОП

Фото: руководство МВД направлялось вертолетом в одну из "горячих" точек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководство МВД, разбившегося в авиакатастрофе в Броварах, летело вертолетом в командировку в одну из "горячих" точек на которой продолжаются боевые действия в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко во время брифинга.

На вопрос журналистов, какова была цель полета, он ответил:

"Конечно, это цель по делам в одну из горячих точек, которые есть у нас в стране и где проходят боевые действия. Больше подробностей по этому поводу мы немного позже предоставим".

Напомним, что сегодня в Броварах разбился вертолет с руководством МВД. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

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