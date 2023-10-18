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Керівникам лікарень піднімуть зарплати: скільки платитимуть

Фото: Зарплати керівникам лікарень піднімуть зарплати на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство охорони здоров'я пропонує підвищити розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я. Оклад зросте на 19,9% до 33,2 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

"У період дії воєнного стану забезпечення належного функціонування закладу охорони здоров’я в більшості залежить від фахової роботи керівника закладу", - зазначають автори проекту.

Документом планується встановити, що розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою лікарів та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати лікарів підприємства більш як на 60%.

Згідно з розрахунками, середній оклад керівника закладу охорони здоров’я зросте на 5 514 гривень до 33 188 гривень.

Заплати лікарів

  • Нагадаємо, у 2023 році мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці установлюється в межах фонду оплати праці на рівні не менше:
  • 20000 гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров’я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;
  • 13500 гривень для осіб, ярі займають посади у закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру враховуються основна, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

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Зарплата в Україні