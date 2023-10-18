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Руководителям больниц поднимут зарплаты: сколько будут платить

Фото: Зарплаты руководителям больниц поднимут зарплаты на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения предлагает повысить размер должностного оклада руководителя заведения здравоохранения. Оклад вырастет на 19,9% до 33,2 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

"В период действия военного положения обеспечение надлежащего функционирования заведения здравоохранения в большинстве зависит от профессиональной работы руководителя заведения", - отмечают авторы проекта.

Документом планируется установить, что размер должностного оклада руководителя здравоохранения обеспечивает соотношение между средней заработной платой врачей и не может превышать размер средней заработной платы врачей предприятия более чем на 60%.

Согласно расчетам, средний оклад руководителя заведения здравоохранения вырастет на 5514 гривен до 33188 гривен.

Заплаты врачей

  • Напомним, в 2023 году минимальный размер оплаты труда медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации за выполненную в полном объеме месячную (часовую) норму труда устанавливается в пределах фонда оплаты труда на уровне не менее:
  • 20000 гривен для лиц, занимающих врачебные должности в учреждениях здравоохранения (кроме врачей-интернов), должности фармацевтов в учреждениях здравоохранения (кроме фармацевтов-интернов), должности профессионалов в области здравоохранения в учреждениях здравоохранения я и должности профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;
  • 13500 гривен для лиц, овраги занимают должности в учреждениях здравоохранения, отнесенные едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов (кроме врачей-интернов и фармацевтов-интернов).

При исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера учитываются основная, дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты.

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Зарплата в Украине