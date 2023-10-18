Руководителям больниц поднимут зарплаты: сколько будут платить

Министерство здравоохранения предлагает повысить размер должностного оклада руководителя заведения здравоохранения. Оклад вырастет на 19,9% до 33,2 тысячи гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
"В период действия военного положения обеспечение надлежащего функционирования заведения здравоохранения в большинстве зависит от профессиональной работы руководителя заведения", - отмечают авторы проекта.
Документом планируется установить, что размер должностного оклада руководителя здравоохранения обеспечивает соотношение между средней заработной платой врачей и не может превышать размер средней заработной платы врачей предприятия более чем на 60%.
Согласно расчетам, средний оклад руководителя заведения здравоохранения вырастет на 5514 гривен до 33188 гривен.
Заплаты врачей
При исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера учитываются основная, дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты.