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Керівника Samsung можуть увʼязнити на пʼять років, його звинувачують в шахрайстві

П'ятниця 17 листопада 2023 12:44
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Керівника Samsung можуть увʼязнити на пʼять років, його звинувачують в шахрайстві Фото: Джей Й. Лі, директор Samsung (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура Південної Кореї вимагала 5 років в'язниці для керівника Samsung Electronics Джея Й. Лі, якого звинувачують в бухгалтерському шахрайстві та маніпулюванні цінами на акції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Слухання є останнім засіданням суду нижчої інстанції перед винесенням рішення, яке очікується протягом декількох місяців. Зокрема це завершить судовий процес, який триває вже протягом трьох років.

Під час слухань прокурори заявили в Центральному окружному суді Сеула, що директор Samsung й інші колишні керівники порушили Закон про ринки капіталу, щоб зробити можливим злиття дочірніх компаній Samsung C&T і Cheil Industries вартістю 8 млрд доларів у 2015 році.

"Відповідачі підірвали основи ринку капіталу, щоб полегшити наступництво лідера. Вони зловживали повноваженнями, наданими компанією та акціонерами, в приватних інтересах лідера групи й зловживали крайнім дисбалансом інформації", - йдеться в обвинувачені.

Лі, зі свого боку, заперечує наявність правопорушень. За словами його сторони, процеси злиття й бухгалтерського обліку були частиною нормальної управлінської діяльності.

"Аналітики кажуть, що в залежності від вироку, Лі буде легше або важче формувати майбутнє Samsung Electronics та її дочірніх компаній. Виправдувальний вирок дав би йому більше простору для прийняття важливих стратегічних рішень, особливо у сфері злиття і поглинання", - пише видання.

Не перша справа проти Лі

Чинний директор Samsung вже раніше був визнаний винним у дачі хабаря колишньому президенту Південної Кореї Пак Кин Хе. Після цього Лі провів у в'язниці загалом 18 місяців.

"Згодом він був умовно-достроково звільнений у 2021 році й помилуваний у 2022 році", - написало Reuters.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в до мережі нещодавно потрапили перші фотографії флагманської лінійки Samsung Galaxy S24, яка очікується вже у 2024 році.

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