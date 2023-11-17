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Руководителя Samsung могут заключить в тюрьму на пять лет, его обвиняют в мошенничестве

Пятница 17 ноября 2023 12:44
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Руководителя Samsung могут заключить в тюрьму на пять лет, его обвиняют в мошенничестве Фото: Джей Й. Ли, директор Samsung (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура Южной Кореи требовала 5 лет тюрьмы для руководителя Samsung Electronics Джея Й. Ли, обвиняемого в бухгалтерском мошенничестве и манипулировании ценами на акции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Слушания являются последним заседанием суда низшей инстанции перед вынесением решения, которое ожидается в течение нескольких месяцев. В частности это завершит судебный процесс, который длится уже в течение трех лет.

Во время слушаний прокуроры заявили в Центральном окружном суде Сеула, что директор Samsung и другие бывшие руководители нарушили Закон о рынках капитала, чтобы сделать возможным слияние дочерних компаний Samsung C&T и Cheil Industries стоимостью 8 млрд долларов в 2015 году.

"Ответчики подорвали основы рынка капитала, чтобы облегчить преемственность лидера. Они злоупотребляли полномочиями, предоставленными компанией и акционерами, в частных интересах лидера группы и злоупотребляли крайним дисбалансом информации", - говорится в обвинении.

Ли, со своей стороны, отрицает наличие правонарушений. По словам его стороны, процессы слияния и бухгалтерского учета были частью нормальной управленческой деятельности.

"Аналитики говорят, что в зависимости от приговора, Ли будет легче или труднее формировать будущее Samsung Electronics и ее дочерних компаний. Оправдательный приговор дал бы ему больше пространства для принятия важных стратегических решений, особенно в сфере слияния и поглощения", - пишет издание.

Не первое дело против Ли

Действующий директор Samsung уже ранее был признан виновным в даче взятки бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. После этого Ли провел в тюрьме в общей сложности 18 месяцев.

"Впоследствии он был условно-досрочно освобожден в 2021 году и помилован в 2022 году", - написало Reuters.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в сеть недавно попали первые фотографии флагманской линейки Samsung Galaxy S24, которая ожидается уже в 2024 году.

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