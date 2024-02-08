Керівника прокуратури Тульчина у Вінницькій області затримали на хабарі

Деталі справи

Зазначається, що працівники ДБР затримали керівника однієї з окружних прокуратур Вінницької обласної прокуратури та його спільника - заступника голови державної адміністрації цього ж району.

Вони вимагали та одержали хабар від директора одного з держпідприємств за нестворення перешкод під час здійснення господарської діяльності, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

Скільки грошей хотів прокурор

"Керівник прокуратури, маючи вплив на орган досудового розслідування та підпорядкованих йому прокурорів, вирішив підзаробити на наданих йому державою владних повноваженнях", - пише ДБР.

Для вжиття заходів конспірації та уникнення викриття, прокурор залучив до вимагання свого товариша, заступника голови райдержадміністрації, який і висунув підприємцю вимогу про передачу 4 тисяч доларів.

Фото: Затримання (t.me/DBRgovua)

Передача неправомірної вигоди здійснювалася у два етапи: 2 тисячі доларів авансом і ще 2 тисячі доларів після формування прокурором підстав для закриття провадження та досягнення домовленості з місцевими слідчими суддями про скасування арештів на майно, вилучене в кримінальному провадженні.

Прокурору оголосять підозру

ДБР затримали фігуранта та його спільника після отримання останньої частини в сумі 2 тисяч доларів під час розподілу хабара.

Проводяться невідкладні обшуки за місцями роботи та проживання затриманих, інші першочергові слідчі дії для отримання всіх доказів скоєного злочину.

Готується повідомлення про підозру затриманим за фактом одержання хабара в особливо великому розмірі та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Корупційні справи в Україні

Нещодавно правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали "ухильникам" покинути Україну.

Також на прикордонному пункті "Рава-Руська" чоловік намагався дати прикордоннику хабара, щоб всупереч закону, виїхати з України.