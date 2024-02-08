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Руководителя прокуратуры Тульчина в Винницкой области задержали на взятке

Архивное фото: Руководителя прокуратуры Тульчина в Винницкой области задержали на взятке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Винницкой области задержали на взятке руководителя Тульчинской окружной прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Отмечается, что работники ГБР задержали руководителя одной из окружных прокуратур Винницкой областной прокуратуры и его сообщника - заместителя председателя государственной администрации этого же района. 

Они требовали и получили взятку от директора одного из госпредприятий за несоздание препятствий при осуществлении хозяйственной деятельности, возвращение изъятого имущества и закрытие уголовного производства.

Сколько денег хотел прокурор

"Руководитель прокуратуры, имея влияние на орган досудебного расследования и подчиненных ему прокуроров, решил подзаработать на предоставленных ему государством властных полномочиях", - пишет ГБР.

Для принятия мер конспирации и избежания разоблачения, прокурор привлек к вымогательству своего товарища, заместителя председателя райгосадминистрации, который и выдвинул предпринимателю требование о передаче 4 тысяч долларов.

Фото: Задержание (t.me/DBRgovua)

Передача неправомерной выгоды осуществлялась в два этапа: 2 тысячи долларов авансом и еще 2 тысячи долларов после формирования прокурором оснований для закрытия производства и достижения договоренности с местными следственными судьями об отмене арестов на имущество, изъятое в уголовном производстве.

Прокурору объявят подозрение

ГБР задержали фигуранта и его сообщника после получения последней части в сумме 2 тысяч долларов во время распределения взятки.   

Проводятся неотложные обыски по местам работы и проживания задержанных, другие первоочередные следственные действия для получения всех доказательств совершенного преступления.  

Готовится сообщение о подозрении задержанным по факту получения взятки в особо крупном размере и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Коррупционные дела в Украине

Недавно правоохранители ликвидировали масштабную схему в Белгороде-Днестровском горрайонном суде Одесской области. Там за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

Также на пограничном пункте "Рава-Русская" мужчина пытался дать пограничнику взятки, чтобы вопреки закону выехать из Украины.

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