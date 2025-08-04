Керівника Митниці знову обиратимуть на відкритому конкурсі: уряд розпочав процес

Без конкурсу

Єдиним керівником Державної митної служби, якого обрали за результатами конкурсу, став Максим Нефьодов. У липні 2019 року його призначив уряд Володимира Гройсмана. Вже у квітні наступного року його звільнив уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Президент України Володимир Зеленський пов'язав звільнення зі зниженням надходжень до державного бюджету в 2019 році.

Після цього конкурсів на посаду голови Митниці не було. Здебільшого відсутні і конкурси на інші посади: керівників державних структур та підприємств.

Детальніше про реформу Митниці читайте в матеріалі РБК-Україна "Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу".