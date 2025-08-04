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Керівника Митниці знову обиратимуть на відкритому конкурсі: уряд розпочав процес

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Telegram.

За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та експерти з антикорупційного й митного напрямів з-за кордону.

Від України:

  • Андрій Єрашов - керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
  • Дмитро Олійник - голова Ради Федерації роботодавців України;
  • Олег Тимків - директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

  • Арунас Адоменас - митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
  • Девід Бернстайн - експерт з питань врядування та інституційних реформ;
  •  Куніо Мікурія - міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

"Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці - це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року", - повідомила Свириденко.

 

Без конкурсу

Єдиним керівником Державної митної служби, якого обрали за результатами конкурсу, став Максим Нефьодов. У липні 2019 року його призначив уряд Володимира Гройсмана. Вже у квітні наступного року його звільнив уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Президент України Володимир Зеленський пов'язав звільнення зі зниженням надходжень до державного бюджету в 2019 році.

Після цього конкурсів на посаду голови Митниці не було. Здебільшого відсутні і конкурси на інші посади: керівників державних структур та підприємств.

Детальніше про реформу Митниці читайте в матеріалі РБК-Україна "Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу".

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Державна митна служба