Руководителя Таможни снова будут выбирать на открытом конкурсе: Кабмин начал процесс

Без конкурса

Единственным руководителем Государственной таможенной службы, которого выбрали по результатам конкурса, стал Максим Нефедов. В июле 2019 года его назначило правительство Владимира Гройсмана. Уже в апреле следующего года его уволило правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля. Президент Украины Владимир Зеленский связал увольнение со снижением поступлений в государственный бюджет в 2019 году.

После этого конкурсов на должность главы Таможни не было. В основном отсутствуют и конкурсы на другие должности: руководителей государственных структур и предприятий.

Подробнее о реформе Таможни читайте в материале РБК-Украина "Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу".