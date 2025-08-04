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Руководителя Таможни снова будут выбирать на открытом конкурсе: Кабмин начал процесс

Украина, Понедельник 04 августа 2025 12:13
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Руководителя Таможни снова будут выбирать на открытом конкурсе: Кабмин начал процесс Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины начал процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Telegram.

По ее словам, в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям из-за рубежа.

От Украины:

  • Андрей Ерашов - руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
  • Дмитрий Олейник - председатель Совета Федерации работодателей Украины;
  • Олег Тымкив - директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".

От международных партнеров:

  • Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;
  • Дэвид Бернстайн - эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;
  • Кунио Микурия - международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.

"Также правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни - это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года", - сообщила Свириденко.

Без конкурса

Единственным руководителем Государственной таможенной службы, которого выбрали по результатам конкурса, стал Максим Нефедов. В июле 2019 года его назначило правительство Владимира Гройсмана. Уже в апреле следующего года его уволило правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля. Президент Украины Владимир Зеленский связал увольнение со снижением поступлений в государственный бюджет в 2019 году.

После этого конкурсов на должность главы Таможни не было. В основном отсутствуют и конкурсы на другие должности: руководителей государственных структур и предприятий.

Подробнее о реформе Таможни читайте в материале РБК-Украина "Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу".

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Государственная таможенная служба
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