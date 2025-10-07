Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів, відсторонили від посади

Повідомляється, що за клопотанням слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив його від посади.

Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28 листопада 2025 року.

Нагадаємо, посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Йдеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024 році.