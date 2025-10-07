Главу аппарата КГГА, которого подозревают в подделке документов, отстранили от должности

Сообщается, что по ходатайству следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил его от должности.

Срок действия меры пресечения и отстранения от должности - до 28 ноября 2025 года.

Напомним, чиновника подозревают в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок. Речь идет о поездке в Барселону в 2023 году и поездке во Флоренцию в 2024 году.