Общество Образование Деньги Изменения

Главу аппарата КГГА, которого подозревают в подделке документов, отстранили от должности

Фото: руководителя аппарата КГГА отстранили от должности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Руководитель аппарата КГГА, которого подозревают в использовании поддельных приглашений для организации своих командировок за границу, отстранен от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что по ходатайству следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил его от должности.

Срок действия меры пресечения и отстранения от должности - до 28 ноября 2025 года.

Напомним, чиновника подозревают в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок. Речь идет о поездке в Барселону в 2023 году и поездке во Флоренцию в 2024 году.

 

Что предшествовало

Ранее руководителю аппарата КГГА объявили подозрение в подделке документов для выезда за границу во время военного положения. По данным РБК-Украина, речь о Дмитрии Загуменном, руководителе аппарата главы КГГА.

Официальной целью командировок были якобы встречи с лидерами цифровой трансформации и укрепление международных связей столицы.

Однако правоохранители установили, что приглашения от организаторов мероприятий были поддельные. На их основании чиновник дважды незаконно пересек государственную границу и находился более двух недель в Италии и Испании.

