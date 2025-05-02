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Керівник ЦПД зробив заяву після вибухів на аеродромах у Криму: це складова безпеки

Крим, П'ятниця 02 травня 2025 10:08
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Керівник ЦПД зробив заяву після вибухів на аеродромах у Криму: це складова безпеки Фото: у ЦПД зробили заяву про нічні вибухи у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи на воєнних об'єктах у Криму є важливою складовою безпеки України. Росія використовує півострів як військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram.

"Росія, як і за СРСР розглядає Крим в якості військової бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також з тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах", - наголосив він.

Коваленко підкреслив, що демілітаризація Криму, зокрема вибухи на воєнних об'єктах, є виключно складовою безпеки України.

Вибухи у Криму

В ніч на 2 травня у Криму лунали вибухи у кількох локаціях. Зокрема, у мережі писали про масштабну атаку дронів на Севастополь, а під удар нібито потрапив аеродром Кача, який розташований у місті.

Також у соцмережах повідомляли про вибухи у Гвардійську, де розташована військова авіабаза. Пабліки писали про атаку на військову частину і склад боєприпасів у районі населеного пункту.

Вибухи було чути також у Феодосії, Євпаторії, Джанкої, в районі аеропорту в Сімферополі, у Новофедорівці, де розташований аеродром Саки, і в інших містах.

Міноборони РФ стверджує, що російська ППО нібито збила 121 безпілотник, з яких 89 - над Кримом, 23 - над Чорним морем.

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