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Глава ЦПД сделал заявление после взрывов на аэродромах в Крыму: это часть безопасности

Крым, Пятница 02 мая 2025 10:08
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Глава ЦПД сделал заявление после взрывов на аэродромах в Крыму: это часть безопасности Фото: в ЦПД сделали заявление о ночных взрывах в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы на военных объектах в Крыму являются важной составляющей безопасности Украины. Россия использует полуостров как военную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

"Россия, как и при СССР рассматривает Крым в качестве военной базы, и это прямая угроза для судоходства. Также с временно оккупированного полуострова осуществляются удары по украинским городам", - подчеркнул он.

Коваленко подчеркнул, что демилитаризация Крыма, в частности взрывы на военных объектах, является исключительно составляющей безопасности Украины.

Взрывы в Крыму

В ночь на 2 мая в Крыму раздавались взрывы в нескольких локациях. В частности, в сети писали о масштабной атаке дронов на Севастополь, а под удар якобы попал аэродром Кача, который расположен в городе.

Также в соцсетях сообщали о взрывах в Гвардейске, где расположена военная авиабаза. Паблики писали об атаке на воинскую часть и склад боеприпасов в районе населенного пункта.

Взрывы были слышны также в Феодосии, Евпатории, Джанкое, в районе аэропорта в Симферополе, в Новофедоровке, где расположен аэродром Саки, и в других городах.

Минобороны РФ утверждает, что российская ПВО якобы сбила 121 беспилотник, из которых 89 - над Крымом, 23 - над Черным морем.

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