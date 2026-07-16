Керівник PlayCity Новіков написав заяву на звільнення

16 липня голова держагентства PlayCity, що регулює ринок грального бізнесу в Україні, Геннадій Новіков оголосив, що йде з посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Геннадія Новікова у Facebook.
Він написав заяву на звільнення "за власним бажанням".
"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті - так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", - заявив Новіков.
Чиновник впевнений, що регулятор PlayCity вже став інституцією, яка "реально змінює індустрію в інтересах держави, суспільства і чесних правил гри".
Також він зазначив, що за час функціонування PlayCity команда змогла зробити набагато більше, ніж було зроблено за роки до цього.
Серед головних досягнень після запуску PlayCity у червні 2025-го, Новіков назвав:
Також регулятор:
Нагадаємо, що у Мінцифрі у червні 2026 року розглядали питання заборони азартних ігор для військових. Голова PlayCity Геннадій Новіков пояснив, як саме працюватиме механізм.
Міністерство цифрової трансформації звернулося до Кабміну із пропозицією запровадити конкурсний принцип призначення керівника державного агентства PlayCity у червні 2025 року.