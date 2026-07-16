Керівник PlayCity Новіков написав заяву на звільнення

Новіков залишає посаду керівника PlayCity

Він написав заяву на звільнення "за власним бажанням".

"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті - так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", - заявив Новіков.

Чиновник впевнений, що регулятор PlayCity вже став інституцією, яка "реально змінює індустрію в інтересах держави, суспільства і чесних правил гри".

Також він зазначив, що за час функціонування PlayCity команда змогла зробити набагато більше, ніж було зроблено за роки до цього.

Підсумки роботи у PlayCity

Серед головних досягнень після запуску PlayCity у червні 2025-го, Новіков назвав:

формування команди,

відновлення ліцензування грального бізнесу, що принесло країні майже 2 млрд гривень додаткових надходжень;

що принесло країні майже 2 млрд гривень додаткових надходжень; розробку Держсистеми онлайн-моніторингу (ДСОМ), до якої вже підключено 28 із 30 ліцензованих організаторів азартних ігор.

Також регулятор: