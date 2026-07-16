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Руководитель PlayCity Новиков написал заявление на увольнение

21:25 16.07.2026 Чт
2 мин
О причинах своего решения насчет увольнения из госагентства чиновник не рассказал
aimg Елена Бджола
Фото: экс-директор госагентства PlayCity Геннадий Новиков (facebook.com/gennadiy.novickov)

16 июля глава госагентства PlayCity, регулирующего рынок игорного бизнеса в Украине, Геннадий Новиков объявил, что уходит с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Геннадия Новикова в Facebook.

Новиков покидает пост руководителя PlayCity

Он написал заявление на увольнение "по собственному желанию".

"Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести - так, как считаю правильным для институции, команды и государства", - заявил Новиков.

Чиновник уверен, что регулятор PlayCity уже стал институцией, которая "реально меняет индустрию в интересах государства, общества и честных правил игры".

Также он отметил, что за время функционирования PlayCity команда смогла сделать гораздо большее, чем было сделано за годы до этого.

Итоги работы в PlayCity

Среди главных достижений после запуска PlayCity в июне 2025-го Новиков назвал:

  • формирование команды,
  • возобновление лицензирования игорного бизнеса, что принесло стране почти 2 млрд гривен дополнительных поступлений;
  • разработку Госсистемы онлайн-мониторинга (ГСОМ) , к которой уже подключены 28 из 30 лицензированных организаторов азартных игр.

Также регулятор:

  • заблокировал более 700 страниц в социсетях,
  • оштрафовал на почти 88 миллионов гривен нарушителей законодательства о рекламе азартных игр,
  • запустил систему треккинга нелегальных вебсайтов, благодаря которой было заблокировано более 9,5 тысячи сайтов и их "зеркал";
  • разработал и наполнил реестры в сфере азартных игр;
  • возобновил плановые проверки игорного бизнеса после продолжительного моратория с 2022 года;
  • построил систему антикоррупционного надзора;
  • возобновил 100% отчетности бизнеса государству.

Напомним, что в Минцифры в июне 2026 года рассматривался вопрос запрета азартных игр для военных. Глава PlayCity Геннадий Новиков объяснил, как именно будет работать механизм.

Министерство цифровой трансформации обратилось в Кабмин с предложением ввести конкурсный принцип назначения руководителя государственного агентства PlayCity в июне 2025 года.

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