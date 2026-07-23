Керівник оборонного заводу здав його на брухт і купив елітні авто: деталі афери

Завод розібрали на металобрухт

Прокурори повідомили нові підозри колишньому виконувачу обов'язків генерального директора державного оборонного підприємства та трьом його працівникам.

За даними слідства, замість того щоб керувати активами підприємства, яке перебувало в стадії приватизації, чоловік разом із підлеглими організував схему його знищення.

Обладнання демонтували, розпилювали й здавали на металобрухт. Правоохоронці зафіксували, як учасники схеми телефоном узгоджували приїзд покупців металу, готували його до вивезення та відправляли на пункти приймання. Збитки державі становлять мільйони гривень.

Хабарі за оренду складів

Це вже не перший епізод у справі. Раніше цьому ж керівнику та головному інженеру підприємства повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди - вони здавали складські приміщення держпідприємства без укладення договорів оренди.

Парк елітних авто на підставних осіб

Під час війни підозрюваний обзавівся колекцією дорогих автомобілів. Серед них: BMW M8; Mercedes-Benz CLS-Class; Lamborghini Murciélago. За даними слідства, авто оформлювали на родичів і знайомих, хоча фактично ними користувався сам підозрюваний і ніде це не декларував.

Афера з Audi RS7 Тепер чоловіку повідомили нову підозру - за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Один із найпоказовіших епізодів - купівля Audi RS7 у 2024 році.

Автомобіль придбали за 4 мільйони гривень, а того ж дня оформили на матір підозрюваного, вказавши в іншому договорі вартість лише 100 тисяч гривень.

Ціна авто в документах зменшилася у 40 разів за один день. Через пів року Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 мільйона гривень, але в декларації за 2024 рік машина так і не з'явилася.

Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 мільйона гривень, а за 2025 рік - майже 13 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у справі завершено, підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.