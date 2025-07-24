UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Керівник НАБУ має подати у відставку, - Кротевич

Фото: Богдан "Тавр" Кротевич (кадр з відео)
Автор: Юлія Бойко

Керівник НАБУ Семен Кривонос мав би подати у відставку. Враховуючи те, що в підпорядкуванні служили агенти РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього в.о. командира і начальника штабу бригади "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича.

"І я зазначу: за заявою СБУ, керівництво НАБУ було поінформоване про одного зі співробітників, але не вжило заходів, попри відповідальність забезпечувати безпеку та прозорість своєї інституції.  Але в нас, схоже, ніхто в таких органах не вміє брати на себе відповідальність", - зазначив "Тавр".

За його словами, нинішня система неефективна - і це стосується не лише НАБУ та САП, а в цілому правоохоронних органів.

"І, можливо, якби ці всі керівники думали не лише про свою "дупу" в теплому кріслі, а про інституцію, державу та закон, в Україні було б трішки більше справедливості й верховенства права", - заявив "Тавр".

Прийняття закону про НАБУ та САП

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Після підписання президентом України Володимиром Зеленським та публікації у "Голосі України" закон набув чинності.

Напередодні ухвалення закону працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели операцію з нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУСАПАзовціВерховна рада