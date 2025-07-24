Руководитель НАБУ должен подать в отставку, - Кротевич

Руководитель НАБУ Семен Кривонос должен был бы подать в отставку. Учитывая то, что в подчинении служили агенты РФ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего и.о. командира и начальника штаба бригады "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича.
"И я отмечу: по заявлению СБУ, руководство НАБУ было проинформировано об одном из сотрудников, но не приняло мер, несмотря на ответственность обеспечивать безопасность и прозрачность своей институции. Но у нас, похоже, никто в таких органах не умеет брать на себя ответственность", - отметил "Тавр".
По его словам, нынешняя система неэффективна - и это касается не только НАБУ и САП, а в целом правоохранительных органов.
"И, возможно, если бы эти все руководители думали не только о своей "заднице" в теплом кресле, а об институте, государстве и законе, в Украине было бы немного больше справедливости и верховенства права", - заявил "Тавр".
Как известно, Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским и публикации в "Голосе Украины" закон вступил в силу.
Накануне принятия закона работниками СБУ, ГБР и ОГП провели операцию по нейтрализации российского влияния на НАБУ.
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