Керівник НАБУ має подати у відставку, - Кротевич

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього в.о. командира і начальника штабу бригади "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича.

"І я зазначу: за заявою СБУ, керівництво НАБУ було поінформоване про одного зі співробітників, але не вжило заходів, попри відповідальність забезпечувати безпеку та прозорість своєї інституції. Але в нас, схоже, ніхто в таких органах не вміє брати на себе відповідальність", - зазначив "Тавр".

За його словами, нинішня система неефективна - і це стосується не лише НАБУ та САП, а в цілому правоохоронних органів.

"І, можливо, якби ці всі керівники думали не лише про свою "дупу" в теплому кріслі, а про інституцію, державу та закон, в Україні було б трішки більше справедливості й верховенства права", - заявив "Тавр".