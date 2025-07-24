Керівник НАБУ має подати у відставку, - Кротевич
Керівник НАБУ Семен Кривонос мав би подати у відставку. Враховуючи те, що в підпорядкуванні служили агенти РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього в.о. командира і начальника штабу бригади "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича.
"І я зазначу: за заявою СБУ, керівництво НАБУ було поінформоване про одного зі співробітників, але не вжило заходів, попри відповідальність забезпечувати безпеку та прозорість своєї інституції. Але в нас, схоже, ніхто в таких органах не вміє брати на себе відповідальність", - зазначив "Тавр".
За його словами, нинішня система неефективна - і це стосується не лише НАБУ та САП, а в цілому правоохоронних органів.
"І, можливо, якби ці всі керівники думали не лише про свою "дупу" в теплому кріслі, а про інституцію, державу та закон, в Україні було б трішки більше справедливості й верховенства права", - заявив "Тавр".
Прийняття закону про НАБУ та САП
Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Після підписання президентом України Володимиром Зеленським та публікації у "Голосі України" закон набув чинності.
Напередодні ухвалення закону працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели операцію з нейтралізації російського впливу на НАБУ.
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