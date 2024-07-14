Керівник детективів БЕБ потрапив в ДТП у Києві, - джерело

Керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук потрапив у ДТП на Столичному шосе в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами джерел, йдеться про ДТП, яке трапилося 14 липня у Києві на Столичному шосе. Близько 13:00 там зіткнулися одразу три автомобілі.

ДТП на Столичному шосе

Близько 13:00 14 липня на Столичному шосе в Києві трапилася ДТП між автомобілями Dodge та "ВАЗ". Коли водії та пасажири автівок вийшли з них і знаходились біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, який стояв нерухомо, в'їхала Toyota.

У результаті зіткнення пасажирка Dodge та водій Toyota отримали травми.

Джерела РБК-Україна стверджують, що Ткачук був за кермом Toyota.

Також сьогодні у Тернопільській області перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у ньому перебували понад 40 людей. До лікарні з травмами доправили двох пасажирів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.