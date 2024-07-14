Руководитель детективов БЭБ попал в ДТП в Киеве, - источник

Руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук попал в ДТП на Столичном шоссе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По словам источников, речь идет о ДТП, которое произошло 14 июля в Киеве на Столичном шоссе. Около 13:00 там столкнулись сразу три автомобиля.

ДТП на Столичном шоссе

Около 13:00 14 июля на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП между автомобилями Dodge и "ВАЗ". Когда водители и пассажиры автомобилей вышли из них и находились возле места ДТП, в стоявший неподвижно автомобиль Dodge въехала Toyota.

В результате столкновения пассажирка Dodge и водитель Toyota получили травмы.

Источники РБК-Украина утверждают, что Ткачук был за рулем Toyota.

Также сегодня в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. К моменту аварии в нем находились более 40 человек. В больницу с травмами доставили двух пассажиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.