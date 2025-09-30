Керівник апарату КМДА підробив документи для відряджень у Європу: поліція викрила схему

За даними РБК-Україна, мова про Дмитра Загуменного, керівника апарату голови КМДА.

За даними поліції, чиновнику оголосили підозру у підробці документів для виїзду за кордон під час воєнного стану.

"Схему, за якою посадовець виконавчого органу КМДА двічі незаконно виїжджав за межі України під час воєнного стану, викрили слідчі поліції Києва спільно із працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури", - йдеться у повідомленні.



За інформацією слідства, у 2023 році чиновник вирушив на робочу конференцію у Барселону, а у 2024 році - у Флоренцію. Офіційною метою відряджень були нібито зустрічі з лідерами цифрової трансформації та зміцнення міжнародних зв'язків столиці.

Однак правоохоронці встановили, що запрошення від організаторів заходів були підроблені. На їх підставі посадовець двічі незаконно перетнув державний кордон та перебував понад два тижні в Італії та Іспанії.

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення та використання офіційного документа, а також за ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У поліції уточнили, що згідно з санкціями інкримінованих статей максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.