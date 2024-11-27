Керівна партія Грузії висуває колишнього футболіста на посаду президента
Керівна партія Грузії висунула свого кандидата на пост президента країни. Ним став колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Кавелашвілі є одним з лідерів формально відокремленої групи "Сила народу". Він був членом парламенту Грузії IX та X скликань.
Під час останніх виборів, які відбулися 26 жовтня, він пройшов у парламент під номером 18 у списку керівної партії "Грузинська мрія".
Михаїла Кавелашвілі називають ветераном футболу. Він починав свою кар'єру у тбіліському "Локомотиві", а потім перейшов у "Динамо". Клуб шість разів виборював чемпіонство Грузії.
У 1995 році Кавелашвілі перейшов у російський "Спартак-Аланія", а в 1996 році - в "Манчестер Сіті". Він також грав за швейцарські клуби та був гравцем національної збірної Грузії.
Додамо, що цього року вперше президента Грузії обере не населення, а виборча колегія, в якій керівна "Грузинська мрія" матиме більшість місць.
Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня у будівлі парламенту, а інавгурація - 29 грудня.
Вибори у Грузії
Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Під час голосування спостерігачі фіксували порушення, фальсифікації та масові вкиди бюлетенів.
За даними ЦВК Грузії, більшість отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років. Після проведення виборів оголосила бойкот новому парламенту.
На тлі цього у Грузії розпочалися протести. Зокрема, 24 листопада у Тбілісі знову пройшов мітинг. Учасники акції виступали проти визнання парламентських виборів.
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