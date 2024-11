У Грузії тривають протести, в центрі Тбілісі знову встановили намети

О 21:00 на площі Республіки почалося зібрання опозиції. В ньому взяли участь професора та викладачі Тбіліського державного університету, а також представники сфери культури.

Близько 22:00 поліція оточила будівлю грузинського парламенту. У МВС організаторів та учасників акції протесту попередили, що "вживуть заходів" у разі спроб заблокувати будівлю.

Згодом група протестувальників зупинилася на початку проспекту Руставелі, правоохоронці не дозволили автоколоні проїхати за ходою. Автомобілі стали просочуватися через натовп протестувальників по одному.

Протестувальники повернулися від парламенту на площу Республіки та вимагали відкрити дорогу для автоколони.

Поліцейські стоять суцільною стіною, не підпускаючи до бічних входів до парламенту.

Після першої ночі за місцевим часом (23:00 за Києвом), у районі парламенту стало значно менше і мітингувальників, і поліцейських. Однак багато евакуаторів на площі Свободи.

Правоохоронці можуть в якийсь момент заявити, що учасників акції недостатньо для блокування проспекту і тоді поліція рушить розбирати намети. Лідери опозиції на мітингу заявляли, що чекають основні сили на акцію до 9:00.

Температура у Тбілісі впала до +6 за Цельсієм. Мітингувальники розводять багаття та зігріваються гарячими напоями.

О 2:25 за місцевим часом на проспекті Руставелі досвідчені студенти прийшли зі своїми маленькими наметами, лежаками та пуфиками й облаштувалися по периметру акції. Старше покоління стоїть у центрі.

Лідер коаліції "Єдність - Національний рух" Георгій Вашадзе анонсував встановлення наметів і закликав поліцію не заважати опозиціонерам.

Біля будівлі парламенту мобілізовано співробітників. протестувальників, імовірно, не пропустять до верхнього входу в будівлю.

Водночас біля будівлі парламенту протестувальники розвантажують автомобілі з наметами, генераторами, килимками і продуктами.

Організатори акції планують залишитися біля парламенту на ніч. Також для участі в мітингу прибувають опозиціонери з регіонів.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила в соцмережі Х, що заплановане на понеділок, 25 листопада, засідання парламенту Грузії є неконституційним.

"По-перше, масові фальсифікації виборів підірвали їхню легітимність. По-друге, я відмовилася скликати першу сесію, а Конституція не визнає нікого, хто може зробити це замість мене. По-третє, мій позов перебуває на розгляді в Конституційному суді", - зазначила Зурабішвілі.

