Правящая партия Грузии выдвигает бывшего футболиста на пост президента

Правящая партия Грузии выдвинула своего кандидата на пост президента страны. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Кавелашвили является одним из лидеров формально отделенной группы "Сила народа". Он являлся членом парламента Грузии IX и X созывов.

Во время последних выборов, состоявшихся 26 октября, он прошел в парламент под номером 18 в списке правящей партии "Грузинская мечта".

Михаила Кавелашвили называют ветераном футбола. Он начинал свою карьеру в тбилисском "Локомотиве", а затем перешел в "Динамо". Клуб шесть раз выигрывал чемпионство Грузии.

В 1995 году Кавелашвили перешел в российский "Спартак-Алания", а в 1996 году - в "Манчестер Сити". Он также играл за швейцарские клубы и был игроком сборной Грузии.

Добавим, что в этом году впервые президента Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, в которой у правящей "Грузинской мечты" будет большинство мест.

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря у здания парламента, а инаугурация - 29 декабря.