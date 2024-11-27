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Правящая партия Грузии выдвигает бывшего футболиста на пост президента

Тбилиси, Среда 27 ноября 2024 10:41
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Правящая партия Грузии выдвигает бывшего футболиста на пост президента Фото: Михаил Кавелашвили (facebook.com_MikheilKavelashviliOfficial)
Автор: Наталья Юрченко

Правящая партия Грузии выдвинула своего кандидата на пост президента страны. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Кавелашвили является одним из лидеров формально отделенной группы "Сила народа". Он являлся членом парламента Грузии IX и X созывов.

Во время последних выборов, состоявшихся 26 октября, он прошел в парламент под номером 18 в списке правящей партии "Грузинская мечта".

Михаила Кавелашвили называют ветераном футбола. Он начинал свою карьеру в тбилисском "Локомотиве", а затем перешел в "Динамо". Клуб шесть раз выигрывал чемпионство Грузии.

В 1995 году Кавелашвили перешел в российский "Спартак-Алания", а в 1996 году - в "Манчестер Сити". Он также играл за швейцарские клубы и был игроком сборной Грузии.

Добавим, что в этом году впервые президента Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, в которой у правящей "Грузинской мечты" будет большинство мест.

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря у здания парламента, а инаугурация - 29 декабря.

Выборы в Грузии

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Во время голосования наблюдатели фиксировали нарушения, фальсификации и массовые вбросы бюллетеней.

По данным ЦИК Грузии, большинство получила пророссийская партия "Грузинская мечта", управляющая страной более 10 лет. После проведения выборов объявила бойкот новому парламенту.

На этом фоне в Грузии начались протесты. В частности, 24 ноября в Тбилиси снова прошел митинг. Участники акции выступали против признания парламентских выборов.

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