В Керчі знову повідомляють про вибухи

В окупованому місті Керч вдруге за день пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крымский ветер ".

В окупованому кримському місті Керч вдруге за сьогодні, 12 серпня, пролунали вибухи.

Нагадаємо, ми повідомляємо, що сьогодні після минулих вибухів над Керченським мостом майорить дим.

"Робота" ППО

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами над Керченською протокою нібито було збито ще одну ракету.

"Ще одну ракету противника збито над Керченською протокою. Дякуємо нашим військам протиповітряної оборони за високий професіоналізм і пильність!", - сказав він.

Реакція Росії

В Міністерстві оборони РФ заявили, що сьогодні, близько 15.00, Київ нібито зробив нову спробу удару по Кримському мосту переробленою в ударний варіант зенітною керованою ракетою С-200.

"Засобами ППО українська ракета була виявлена і збита в повітрі, руйнувань і постраждалих немає", - наголосили в міністерстві.

Удари по Кримському мосту

Країна-терорист побудувала Керченський міст після окупації Криму у 2014 році. Наразі ворог використовує конструкцію для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи на мосту пролунали вже в жовтні 2022 року. Як відзначив голова СБУ Василь Малюк, це була спецоперація його підлеглих.

Зокрема 17 липня внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту також було зруйновано два прольоти.

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