У Керчі вибухи - жителі чули кілька "бавовн"

Жителі Керчі повідомляють про гучні вибухи у місті. Росіяни заявляють про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал SHOT.

За інформацією джерела, у Керчі чути гучні вибухи. Кримський міст перекрито.

"Жителі Керчі повідомляють про гучні вибухи над містом, Кримський міст у ці хвилини тимчасово перекрито. Попередньо працює ППО", - написали на каналі.

Повідомляється, що було до п'яти потужних "бавовни".

"За словами очевидців із різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних бавовнів. Офіційної інформації поки що немає", - повідомили адміністратори каналу SHOT.

Вибухи в Росії та на окупованих територіях

Раніше ми повідомляли, що в Росії заявили про нібито "ракетну атаку" на авіабазу окупантів "Гвардійське" в Криму. Є поранені загарбники. Там базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ – по 12 машин.

Також сталовідомо про вибух на мосту у Самарській області. ГУР підтвердило операцію.

До речі, українські партизани повідомили про знищення нафтогону окупантів у Феодосії