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В Керчи взрывы - жители слышали несколько "хлопков"

Керчь, Вторник 05 марта 2024 00:20
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В Керчи взрывы - жители слышали несколько "хлопков" Фото: в Керчи сообщают о взрывах (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Жители Керчи сообщают об громких взрывах в городе. Россияне заявляют об якобы работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в Керчи слышно громкие взрывы. Крымский мост перекрыт.

"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО", - написали на канале.

Сообщается, что было до пяти мощных "хлопков".

"По словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет.", - сообщили администраторы канала SHOT.

Взрывы в России и на оккупированных териториях

Ранее мы сообщали, что в России заявили о якобы "ракетной атаке" на авиабазу оккупантов "Гвардейское" в Крыму. Есть раненые захватчики. Там базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ - по 12 машин.

Также стало известно о взрыве на мосту в Самарской области. ГУР подтвердило операцию.

К слову, украинские партизаны сообщили об уничтожении нефтегона оккупантов в Феодосии

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Керчь Крым Взрывы
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