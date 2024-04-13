UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Керчі спрацювала російська ППО, окупанти перекривали Кримський міст

Фото: у Керчі спрацювала ППО росіян (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Керчі на сході окупованого Криму спрацювала ворожа ППО. Окупанти перекривали Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, у суботу, 13 квітня, у Керчі у районі Кримського мосту спрацювала російська протиповітряна оборона. Також є інформація, що був проліт літака.

 

Фото: у Керчі спрацювала ППО росіян (t.me/Crimeanwind)

На тлі цього окупанти у соцмережах повідомили, що рух Кримським мостом перекрили. Причини такого рішення не повідомляли. Але рух уже нібито відновили.

Варто зазначити, що окупаційні керівники півострова, призначені росіянами, не коментували ситуацію у Криму.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація в окупованому Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

Крім того, нещодавно, Сили оборони уразили кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КерчКримВійна в УкраїніВійна Росії проти України