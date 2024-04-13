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В Керчи сработала российская ПВО, оккупанты перекрывали Крымский мост

Керчь, Суббота 13 апреля 2024 12:29
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В Керчи сработала российская ПВО, оккупанты перекрывали Крымский мост Фото: в Керчи сработала ПВО россиян (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Керчи на востоке оккупированного Крыма сработала вражеская ПВО. Оккупанты перекрывали Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, в субботу, 13 апреля, в Керчи в районе Крымского моста сработала российская противовоздушная оборона. Также есть информация, что был пролет самолета.

Фото: в Керчи сработало ПВО россиян (t.me/Crimeanwind)

На фоне этого оккупанты в соцсетях сообщили, что движение по Крымскому мосту перекрыли. Причин такого решения не сообщали. Но движение уже якобы возобновили.

Следует отметить, что оккупационные руководители полуострова, назначенные россиянами, не комментировали ситуацию в Крыму.

В Керчи сработала российская ПВО, оккупанты перекрывали Крымский мост

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в оккупированном Крыму

В целом в Крыму все чаще слышно взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, в начале января 2024 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Также Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.

Кроме того, недавно Силы обороны поразили корабли РФ, центр связи и несколько объектов в Севастополе.

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