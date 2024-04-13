В Керчи сработала российская ПВО, оккупанты перекрывали Крымский мост

В Керчи на востоке оккупированного Крыма сработала вражеская ПВО. Оккупанты перекрывали Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, в субботу, 13 апреля, в Керчи в районе Крымского моста сработала российская противовоздушная оборона. Также есть информация, что был пролет самолета.

Фото: в Керчи сработало ПВО россиян (t.me/Crimeanwind)

На фоне этого оккупанты в соцсетях сообщили, что движение по Крымскому мосту перекрыли. Причин такого решения не сообщали. Но движение уже якобы возобновили.

Следует отметить, что оккупационные руководители полуострова, назначенные россиянами, не комментировали ситуацию в Крыму.

скриншот deepstatemap.live