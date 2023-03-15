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У Керчі спалахнула пожежа на території колишнього залізорудного комбінату

Фото: у Керчі спалахнула пожежа на території комбінату (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованій Керчі на заході Криму сьогодні, 15 березня, повідомляють про сильну пожежу. Вогонь спалахнув на території колишнього залізорудного комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У районі колишнього заводу ЗРК у Керчі сильна пожежа", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишній Комиш-Бурунський залізорудний комбінат не працює. Проте у мережі припускають, що його могли використовувати як склад.

Фото: у Керчі виникла пожежа на території колишнього ЗРК (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, вчора вранці в окупованому Сімферополі сталася пожежа на складі.

Також раніше у Севастополі сталася пожежа, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще щонайменше двох було госпіталізовано.

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КерчКрымПожежа